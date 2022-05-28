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台大2年處理87件訴訟 商標侵權、校產維護居多

2022/5/28 10:41
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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣大學今天召開校務會議，法務處指出2年來處理87件訴訟案，以商標侵權、校產維護案件居多，包括民間補教業者使用台大相關中英文名稱宣傳等。

台大法務長陳聰富今天在校務會議中報告，從民國109年至今，法務處協助的訴訟案件共87件，以民事訴訟居多，許多台大都是「被告」的身分。在法務處成立前，都必須委外找律師，費用相當高昂，現有法務處承辦，可以節省支出。

陳聰富提到，以台大作為「原告」的訴訟案，主要是商標侵權、校產維護居多。例如近年有補教業者以台大中文或英文名號宣傳，校方必須出面，要求對方不可再繼續使用。另外，台大房屋、土地遭侵占等狀況，也需要法務處出面維護。

陳聰富也表示，訴訟案中，教師升等的案件常敗訴，法務處因而整理出中央法規，找出共同問題，提供給各學院逐一修定內規，避免再發生爭議。

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今天校務會議上，校長管中閔也簡報，111學年度起將新設「台大校長獎」，提供各系前2%學業表現優異的學士班學生，一年學雜費全額獎學金。另也新設清寒僑生學習扶助金，幫助有經濟困難的境外生。

另外，校務會議確認上次會議紀錄時，學生會長張承宇認為討論校務基金管理委員會委員名單時花了50分鐘，且有舉手表決或匿名投票的爭議，會議紀錄卻省略。校方解釋會議紀錄非逐字，但會提供完整錄音檔給師生，後續也提出「折衷調整版」會議紀錄。（編輯：張芷瑄）1110528

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