消保處抽檢紫外線消毒燈　光學UV皆為高度風險

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（中央社記者張雄風台北30日電）行政院消費者保護處今天公布市售紫外線消毒燈抽檢結果，抽查共10件雖品質檢測全合格，但光學UV危害皆達高度風險，經短暫期間或瞬間曝露，可能影響皮膚及眼睛。

消保處發布「紫外線消毒殺菌燈品質檢測及商品標示查核結果」，共抽測10件市售紫外線消毒（殺菌）燈，品質檢測結果雖全數符合國家標準，但此10件光化學UV危害皆為高度風險、6件藍光危害為低度風險，不當使用恐造成消費者身體危害。

消保處說明，由於媒體曾報導某托嬰中心使用紫外線消毒燈不當，導致幼童角膜炎及皮膚紅腫案例發生。消保處於去年11月間至實體店面（6件）及電商平台（4件），抽樣10件紫外線消毒（殺菌）燈（含家用、車用及隨身用），進行品質檢測及標示查核。

消保處指出，就光化學UV危害部分，10件皆屬於「高度風險」，代表即使經短暫期間或瞬間曝露，光源仍可能造成危害，影響皮膚及眼睛；藍光危害共6件為「低度風險」，可能影響視網膜，不當使用恐造成消費者身體危害。

另外，進一步瞭解產品警語內容及其標示位置，發現僅1件「本體」有標示完整警語「應在無人、無動/植物的情況下使用」與「勿作為捕蚊燈或一般照明燈使用」。

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消保處已要求主管機關經濟部除加強對消費者宣導外，並研議於國家標準增加「人體偵測關閉保護機制」及在商品「本體」標示警語的可行性，避免消費者誤用。

消保處呼籲，民眾務必選購標示完整的紫外線消毒（殺菌）燈，並詳閱警語或使用注意事項；應在無人及無動植物的環境下使用，開啟中應離開照射空間與切勿直視紫外線光源；人體經紫外線照射可能產生皮膚紅斑及眼睛白內障，請勿當照明燈使用。（編輯：管中維）1110530