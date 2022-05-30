行動通訊申訴首季1234件 連線品質卡卡占6成

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（中央社記者蘇思云台北30日電）NCC今年第1季通訊消費申訴監理報告出爐，前3月行動通訊類申訴量共1234件，較去年同期減少42件，其中通訊連線品質類案件共771件，占整體申訴量62%，以室內收訊不良最讓民眾反感。

國家通訊傳播委員會（NCC）發布報告指出，如果把行動通訊申訴案件依申訴對象分析，中華電信共400件、占比32.41%，其次分別為台灣之星241件、占比19.53%及台灣大哥大的228件、占比18.48%。

NCC表示，整體申訴量來看，通訊連線品質類型案件占比約62%，其次為申裝、異動、續約類占11%，再來是客戶服務類占8%。

NCC指出，通訊連線品質類案件共有771件，民眾主要申訴意見包括使用行動通訊服務在住家或工作場所室內通訊品質不佳，要求經營者立即改善或減免費用、解約等。

NCC指出，因為行動通信的電波穿透，易受基地台架設位置周遭地形、地物影響，因建物遮蔽導致室內涵蓋不佳，或因基地台拆除後無法覓點建設，導致民眾反映室內通訊連線品質不良案件居多。今年1到3月間收訊不良案件數771件，其中室內收訊不良有498件，占通訊連線品質類案件的64.59%。

NCC指出，已要求電信業者派人到客訴地點量測並提供改善方案，並定期召開會議邀業者提出解決對策，縮短申訴案件的基地台建設改善時程；另請業者視訊號改善時程，輔以月租費或解約折抵方案給予民眾補償。

NCC指出，會督促電信業者加強宣導免費7天的上網試用服務，並在門市與網頁公布室外電波涵蓋範圍資訊，另外依NCC去年4月8日公告「電信服務品質項目及格式」，辦理相關服務品質項目的資訊揭露。（編輯：張良知）1110530