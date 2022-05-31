鋒面接近及西南風影響 午後留意強降雨大雷雨

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氣象局指出，31日受鋒面接近及西南風影響，天氣不穩定，凌晨苗栗以北有一波明顯雨勢。圖為台北大直街頭民眾雨中共撐一傘，快跑過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社台北31日電）氣象局指出，今天受鋒面接近及西南風影響，天氣不穩定，凌晨苗栗以北有一波明顯雨勢，白天西半部及基隆北海岸出現短暫陣雨或雷雨機率偏高，上午降雨較為局部，中午開始會變得較為全面。

中央氣象局表示，其他地區午後出現短暫雷陣雨的機率也高，提醒大家，午後雷雨發展得會比較早並且容易出現短延時強降雨，大台北有局部大雨或豪雨，各地山區及東北部地區也有局部大雨發生的機率，到了晚上降雨就會趨緩下來。

氣象局指出，氣溫方面，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約攝氏29至31度，其他地方在33至35度，沒下雨前天氣仍悶熱，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約24到26度。

金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。（編輯：方沛清）1110531