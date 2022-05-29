未來一週各地高溫上看30度 31日北、東防大雨

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（中央社記者張雄風台北29日電）中央氣象局今天表示，未來一週須注意高溫炎熱，各地都有機會出現攝氏30度以上高溫；明天鋒面接近，31日影響，大台北及東北部可能有大雨發生，其他時間多為午後雷陣雨。

根據氣象局網站，今天最高溫為台東縣金峰鄉36.3度，其次是花蓮縣卓溪鄉、台北市士林區皆為36.1度。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，未來一週除了31日外，大多都是高溫炎熱的天氣，各地高溫都有機會超過30度，其中在中南部近山區、花蓮縱谷較易有高溫燈號（36度以上）出現。

陳伊秀表示，未來一週降雨以午後山區為主。明天鋒面接近，大台北、東北部山區可能有局部大雨發生的機會；31日鋒面影響，降雨範圍擴大為西半部、東北部會有局部短暫雨，不排除大台北、東北部有局部大雨發生的機會。

其中31日受鋒面影響，降雨期間高溫會稍降1、2度，但未降雨時仍會感覺悶熱。

陳伊秀說，6月1日至5日鋒面北移，台灣轉為西南風的環境，帶來南方水氣，各地多雲到晴、易有午後雷陣雨，另外中部、南部有局部短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀提醒，今晚明晨在西半部地區、今明及明天全天在馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。（編輯：管中維）1110529