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2歲病逝童父申請錄音檔要真相 陳時中：已通知領取

2022/5/31 15:49
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）新北市中和2歲男童染疫病逝，其父控訴打4通電話等了81分鐘才坐上救護車，要求公開消失的81分鐘。指揮中心指揮官陳時中今天說，家屬申請1922錄音檔，中午已通知可領取。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，兒童確診病逝消息受關注，一名新北市中和區2歲男童在4月中旬確診後突發重症，於4月19日凌晨離世，其父日前在臉書（Facebook）發文，質疑通報送醫過程延誤，孩子等了81分鐘才坐上救護車，要求相關單位公開真相。

2歲童的父親昨天深夜再次貼文表示，感謝衛福部長陳時中說明「事發當時有錄音存檔，一年內都可以調閱」，希望衛福部疾管署在接到他的申請文件後，能夠讓他調閱所要求的資料，以了解當時發生的事情。他強調要的不是回應，而是要調閱完整紀錄資料。

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陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明案件最新進度，2歲童的家屬昨天晚間已提出1922專線錄音檔申請，相關單位中午已通知其可領取。1922專線於民國93年建置，是民眾疫情通報、諮詢服務中心，主要功能是提供全年無休免付費的服務。

陳時中說，作為疫情通報、傳染病諮詢角色的1922專線，每當政策大幅度變動時，電話都會被塞爆。1922專線錄音檔皆有一年保留期，若民眾有需要錄音檔，關係人可提出證件申請。他表示，這陣子要求提供錄音檔的民眾人數不多，可立刻處理，「大約中午後可拿，若案件比較多就晚一點。」（編輯：張雅淨）1110531

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