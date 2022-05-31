中正紀念堂設兒童接種站 北市府盼成人也可施打

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）中正紀念堂明天起開設輝瑞兒童疫苗接種站，北市府今天表示，針對兒童疫苗已規劃3管道接種，既然即將設站，為了減少醫療浪費，建議準備成人BNT疫苗，同時服務12歲以上民眾。

5至11歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗開打，中央流行疫情指揮中心協助地方政府設置大型接種站，台北市地點為自由廣場中正紀念堂第三展廳，由台北榮民總醫院負責。

不過，台北市長柯文哲今天上午表示，疫苗在學校已經打了，也可以跟診所或醫院預約，在6月3日前就會全部處理完畢，且醫療人力已經很緊繃，設這個幹什麼，只是增加地方負擔，累死三軍而已。

柯文哲下午赴議會接受質詢時，被民進黨籍議員洪健益問及此事表示，兒童疫苗有學校、診所及醫院3種施打管道，不需要設一個大型接種站，醫護人力應節省使用。

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台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪指出，疫苗、醫療都是國家重要資源，中央下令地方一定會支持，但這次連一通電話都沒有，市府是昨天在議會被議員詢問才得知，情何以堪。

蔡炳坤表示，市府已經規劃6月3日前全數打完兒童疫苗，中央突然宣布設接種站會打亂市府的疫苗規畫，但既然已經要設了，為了減少醫療資源浪費，將與北榮溝通，盼同時準備成人BNT疫苗，讓滿12歲以上的民眾也可以接種。（編輯：李亨山）1110531