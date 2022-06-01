台灣首府大學無法籌措資金 教育部將列專輔學校

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天證實，台灣首府大學董事會因無法於5月底期限內籌足資金，近日將正式發函，列為專案輔導學校。

位於台南市的台灣首府大學（台首大），日前傳出擬向教育部申請111學年起停止各學制招生，學生組成自救會在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。董事會後續發表聲明，強調會盡量兼顧學生受教權及教職員工權益。

教育部高教司專門委員吳志偉今天接受中央社電訪證實，台首大因無法於期限內籌措足夠資金，將列入專案輔導學校，後續將尋「私立高級中等以上學校退場條例」規定辦理。

吳志偉解釋，台首大財務短缺，3月底本就有可能被列專輔，當時董事會承諾5月底會籌措資金新台幣2000萬元，8月底再籌措3000萬元。不過董事會已於5月31日行文教育部，確定無法籌足資金；教育部因而會在這1、2天內正式發函，台首大列入專輔。

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吳志偉表示，列入專輔的後續處理方式，包括學生輔導安置、教職員工轉職，以及校產處理等，要等教育部正式行文，才會做後續處理。

依照立法院於今年4月三讀通過的「私立高級中等以上學校退場條例」，專案輔導學校的改善期限由原先3年改為2年，期限內沒有完成改制、與他校合併、改辦為其他教育文化或社會福利事業，學校就須停辦並走向解散清算，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地縣市政府。（編輯：黃世雅）1110601