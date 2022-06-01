0至6歲童可領5劑快篩 首日上午逾3.2萬人領取

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北1日電）0歲至6歲孩童今天起每人可領5劑快篩試劑。指揮官陳時中表示，截至中午12時已有逾3.2萬人領到，籲父母注意小孩出生日期是否符「2016年1月1日以後出生」規定，以免白跑一趟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，為強化嬰幼兒健康監測，中央流行疫情指揮中心今天起開放0歲至6歲兒童每人可免費領取5劑家用快篩試劑，與第1輪快篩實名制可併領。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，截至今天中午12時，0歲至6歲共領取3萬2985人份的免費快篩試劑，同時也賣出額外購買的647人份實名制快篩，但特別提醒，這次僅開放2016年1月1日以後出生的兒童才可領，呼籲父母外出領取前，先注意出生日期是否符合規定。

第1輪快篩實名制販售狀況方面，陳時中說，今天共有4907家機構可販售快篩實名制，共可販售203人份，截至今天中午12時共有0家完售，賣出2萬5870多份，累計賣出968萬人份。

總統蔡英文5月曾透露，台灣5月可望取得1億劑快篩試劑，外界關心到貨狀況。

陳時中說，5月份一共到貨1.7億劑家用快篩，實名制可販售和已販售的約有6000萬劑，另有2200萬劑發到地方政府，還有部分提供藥局備用、政府也留有戰備庫存，後續也持續有快篩試劑會到貨。

在口服藥使用方面，昨天共開8145人份口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」6430人份、默沙東「莫納皮拉韋」1715人份，累計開立約10萬2381多人份，包括8萬2244人份倍拉維及2萬137人份莫納皮拉韋。

另有媒體詢問，有民眾確診後因病情惡化外出，卻沒收到電子圍籬警訊。陳時中說，目前針對確診者仍設有電子圍籬，只不過採用的是沒有這麼嚴格的電子圍籬，呼籲確診民眾外出就醫前，還是先和衛生局報告、備案，以免被處分，得不償失。

新北市2歲男童恩恩日前染疫死亡，是國內首例染疫死亡的幼童，恩恩的父親要求指揮中心提供1922錄音檔以及「第2塊拼圖」，也就是政府完整的橫向通聯紀錄。

陳時中說，由於政府橫向聯繫有時會用電腦、有時用傳真，相關資料都已整理好，提供上應該沒有問題。（編輯：陳政偉）1110601