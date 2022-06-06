捷運環狀線雙北共識 新北112年1/31收回自營

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（中央社記者王鴻國、陳昱婷新北6日電）新北市政府捷運工程局今天說，雙北有共識，捷運環狀線民國112年1月31日收回，由新北大眾捷運股份有限公司營運，將啟動實質交接程序，並徵詢現有200多名員工意願。

中國國民黨籍新北市議員葉元之在新北市議會質詢時表示，環狀線交由台北大眾捷運股份有限公司營運3年將屆，約滿後由誰經營？新北市長侯友宜答詢說，「按照契約走」。

新北捷運局長李政安表示，雙北5月開副市長層級會議，目前已有共識，契約到期後由新北大眾捷運公司營運。

新北捷運局表示，環狀線於營運契約到期到南、北環完工通車前1年由新北營運，將由雙北捷運公司啟動實質交接程序，包含人員移轉、契約權利移轉及財產移交等籌備，並依約於112年1月30日完成經營權移交作業。

台北市政府捷運工程局主任秘書王君惠接受媒體聯訪表示，依契約環狀線第1階段先委託北捷營運3年，到期後由新北接手營運，環狀線第2階段會在南、北環段完工前由新北營運。

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台北捷運局說，環狀線經營權經雙北多次協商，達成一條捷運路線以一家機構營運為宜，環狀線第1階段經營權轉移，雙方已成立由雙北捷運局副局長及捷運公司副總經理等主持的幕僚會議，分營運組、契約財產組及監理警政組討論。

環狀線第1階段109年1月31日通車營運，北環段及南環段路線是第1階段路線延伸，預計117年底完工後，辦理模擬演練及提報初、履勘通過後通車。（編輯：李明宗）1110606