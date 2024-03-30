補助成大資安人才基地遭質疑 教部：因應數位轉型

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（中央社記者陳至中台北30日電）成功大學設置資安人才培育基地，遭媒體報導是「把戰爭帶到校園」。教育部解釋是「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」的一環，因應全球新型態資安威脅和國內數位轉型。

中國時報今天報導，成功大學獲教育部補助新台幣9500萬元，成為全台第一所設置油、水、電關鍵基礎設施資安攻防模擬基地的大學，遭中國國民黨籍立委洪孟楷、葉元之質疑是「要把戰爭帶到學校」。

教育部今天發布新聞稿解釋，這個項目屬於「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」的一環，經國家發展委員會審議訂出6大核心戰略產業，於民國111年起，陸續投入24億元協助大專校院建置20座區域型人才培育基地。目前已核定半導體、無人機、離岸風電、電動車等18座培育基地。

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教育部表示，因應全球新型態資安威脅及國內企業數位轉型趨勢，於111年6月核定補助成功大學「關鍵基處設施資安人才技術培育基地」，由成大攜手鄰近大專校院、法人機構、國營企業以及民間企業，提升學生及從業人員資安意識及防護應變能力。

教育部強調，資安是企業發展的基礎，資安威脅來源也無涉特定對象。成大的基地除了培育學子，也協助強化國營事業資安防護和在職訓練，設置蒸餾鍋爐循環系統、自來水淨水及供水系統等油水電資安實證場域。（編輯：陳政偉）1130330