教團反2歲幼兒入混齡班 教部：持續聽取各界意見

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（中央社記者許秩維台北6日電）全教總今天表示，2歲幼兒的身心發展不同於3歲以上，反對讓2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級。教育部回應，將持續聽取各界意見，作為修法參考。

教育部日前預告「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條修正草案，考量幼兒接受教保服務的權益及家長送托的需求，明定教保服務機構未設置2歲至未滿3歲幼兒的班級（2歲專班），或2歲專班已無招生餘額，而招收3歲以上至未滿4歲幼兒班級尚有餘額者，得招收未滿3歲，而於當學年度當月滿3歲的幼兒。

全國教師工會總聯合會發布新聞稿指出，教育部於端午連假前，突襲式預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級，預告修訂日期僅7天。

全教總提到，學籍界線是教育政策與資源分配的重要標準，更是衡量學童生心理發展狀態的依據；2歲幼兒的身心發展與相關設備法規均不同3歲以上，因此規劃為不同學籍。

針對教育部預告修正的內容，全教總認為，純粹因設立2歲專班量能不足，無法滿足社會需求，所以要讓2歲幼兒混齡，而非基於兒童發展最佳利益修訂，此舉已損及教育學籍設立的根本意義，甚至損害幼童權益，呼籲教育部即刻踩煞車。

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教育部晚間透過文字回應，有關幼兒教育及照顧法施行細則第2條修正草案，已於今年5月6日邀集地方政府、教師、教保、家長等相關團體徵詢意見，並於6月2日起進行草案預告，將持續聽取各界意見，作為修法的參考。

教育部表示，配合行政院少子女化政策計畫，以擴大公共化教保服務為施政主軸，民國106至110年累計已增加2155班，並將提前於111年達到3000班目標；其中2歲專班增加477班，增加逾7000個就學機會，111年預估可再增設2歲專班約280班，並持續鼓勵地方政府增設2歲專班。（編輯：管中維）1110606