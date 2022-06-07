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南區專責病房空床率回升3成？ 陳時中下午說明

2022/6/7 10:22
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（中央社記者陳婕翎台北7日電）中南部疫情持續升溫，指揮中心已要求南區加開專責病床，但截至昨天空床率仍不足3成，持續調度資源，數據能否回升，指揮官陳時中下午2時記者會說明相關疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬2992例本土個案，新增病例及中重症人數略降，但死亡人數回升，不僅增加一名染疫重症兒童死亡，甚至出現首例青少年染疫死亡，確診15歲少年返校後昏倒送醫不治。

中央流行疫情指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情正如預期地明顯出現下降趨勢，雖然可能與經過端午連假有關，由於台北區、北區居住人口母數較多，當染疫人數明顯降低，全國疫情趨勢將會隨之下降，未來疫情整體發展，仍然要多觀察幾天。

中南部疫情持續上升，南區專責及負壓病床空床率卻偏低，近日醫療應變會議後，中央已要求台南增加100多床，整個南區則應加開220床，期限至5日，雖然空床率上升為29.5%，但是仍不足3成，將持續調配醫療資源，後續成效備受關注。

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指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送，陳時中日前透露入境檢疫縮短為「3+4」天可能性最高，相關規劃也將是今天記者會熱門話題。

根據指揮中心統計，今年1月至6月5日，本土輕症、無症狀個案累計236萬9525例、占99.68%，中症累計4910例、占0.21%，重症累計2618例、占0.11%。（編輯：陳政偉）1110607

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