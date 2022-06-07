8名勇者車友 4個月完騎全台16條自行車路線

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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部觀光局今年初推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，邀請民眾一起騎完16條自行車路線。觀光局說共有1400人次參與挑戰，其中有8名勇者車友在4個月間順利騎完。

交通部觀光局今年1月3日到4月30日推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，邀請民眾一起「玩騎」16條多元自行車路線。

觀光局今天發布新聞稿表示，活動結束後經統計共有超過1400人次的車友及民眾參與這項挑戰活動，其中更有8名勇者，在4個月間完成「玩騎」全台16條多元自行車路線的壯舉。

觀光局局長張錫聰表示，16條多元自行車路線是交通部以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方性較具特色的自行車路線，在109至110年整合優化完成，並依各路線的特色分成6大類型，包含濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型及離島型。

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觀光局說，這次的「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動除鼓勵民眾挑戰自我，更邀請民眾深入體驗路線周邊的食宿遊購行配套遊程，活動期間各國家風景區管理處也紛紛推出加碼活動，吸引民眾騎乘當地的多元自行車路線，而每條路線騎乘前200名者都可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，目前精美的勳章都已陸續寄發中，請車友們耐心等候。

另外，觀光局也已抽出多名幸運車友，分別可以獲得新台幣3萬元、1萬5000元及知名品牌自行車等大獎，名單可上「台灣自行車旅遊節」臉書粉絲團查詢。（編輯：陳政偉）1110607