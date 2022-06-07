113學年分發入學 參採分科測驗數甲系組略增

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（中央社記者許秩維台北7日電）大學招聯會今天公告113學年度分發入學管道各校系參採數學考科的狀況，470系組僅參採分科測驗數甲，參採學測數A或學測數B均可的有95個系組，都比112學年略增。

配合大學考招新制，111學年度起，學科能力測驗數學考科分為數學A和數學B，分科測驗考數甲，但不考數乙。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，基於大學選才需求，且為不影響已入學的高中生權益，招聯會常務委員會決議，將於114學年度分科測驗恢復考數乙考科，也就是現在國三生開始適用。

招聯會已於今年5月2日公告113學年度繁星推薦和申請入學管道數學考科參採查詢系統；因應114學年度分科測驗恢復考數乙考科定案，大學招聯會今天再公告113學年度分發入學管道的數學考科參採查詢系統，提供高中生選課規劃參考。

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招聯會資料顯示，113學年度分發入學管道有809系組不參採數學，僅參採學測數A的有134系組，僅參採學測數B的有340系組，僅參採分科測驗數甲有470系組，同時參採學測數A及分科測驗數甲有41系組，參採學測數A或學測數B均可的有95個系組。

和112學年相較，113學年分發入學管道不參採數學、僅參採分科測驗數甲、參採學測數A或學測數B均可的系組數都有小幅增加，其他參採組合則小幅下降。（編輯：陳政偉）1110607