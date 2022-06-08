申請入學6/9登記志願 防疫外加正備取3281名額

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（中央社記者許秩維台北8日電）大學申請入學於6月9日至10日開放網路登記就讀志願序，5萬2651人有登記資格；今年有1184個校系，以防疫外加名額錄取適用應變機制的考生，正備取名額合計3281個。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，111學年度大學申請入學管道提供5萬9786個名額（含外加），有8萬1350人報名，各大學正備取名額合計13萬554個，5萬2651人有登記志願資格。

具備登記志願資格的考生，應於6月9日至10日（每天上午9時至晚間9時）期間，上網登記就讀志願序。接受統一分發，未依規定完成登記者，視同放棄錄取資格。

今年申請入學第2階段甄試針對受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而無法參加甄試的考生，提供應變機制並以防疫外加名額錄取的有1184個校系，防疫外加正取名額1128個、備取名額2153個，正取名額約占申請入學名額的1.9%，此類錄取生也須於網路登記就讀志願序。

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大學甄選入學委員會提醒，錄取生無論錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網登記就讀志願序；申請入學錄取生若同時經大學繁星推薦第8類學群錄取者，不得參加網路登記就讀志願序；申請入學錄取生若經台北藝術大學音樂系及美術系錄取並完成報到者，不得再登記志願序。

大學申請入學統一分發結果預定於6月15日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。（編輯：張雅淨）1110608