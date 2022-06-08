更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

申請入學6/9登記志願 防疫外加正備取3281名額

2022/6/8 10:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北8日電）大學申請入學於6月9日至10日開放網路登記就讀志願序，5萬2651人有登記資格；今年有1184個校系，以防疫外加名額錄取適用應變機制的考生，正備取名額合計3281個。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，111學年度大學申請入學管道提供5萬9786個名額（含外加），有8萬1350人報名，各大學正備取名額合計13萬554個，5萬2651人有登記志願資格。

具備登記志願資格的考生，應於6月9日至10日（每天上午9時至晚間9時）期間，上網登記就讀志願序。接受統一分發，未依規定完成登記者，視同放棄錄取資格。

今年申請入學第2階段甄試針對受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而無法參加甄試的考生，提供應變機制並以防疫外加名額錄取的有1184個校系，防疫外加正取名額1128個、備取名額2153個，正取名額約占申請入學名額的1.9%，此類錄取生也須於網路登記就讀志願序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學甄選入學委員會提醒，錄取生無論錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網登記就讀志願序；申請入學錄取生若同時經大學繁星推薦第8類學群錄取者，不得參加網路登記就讀志願序；申請入學錄取生若經台北藝術大學音樂系及美術系錄取並完成報到者，不得再登記志願序。

大學申請入學統一分發結果預定於6月15日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。（編輯：張雅淨）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族