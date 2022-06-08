第3階段離岸風電報佳音 旭風2、3號環評過初審

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（中央社記者張雄風台北8日電）環保署今天審查旭風2號、3號離岸風電環評2案，經環委要求、開發單位承諾鳥類通行廊道、海纜埋設等議題，建議2案通過初審、送大會審查；這也是首例通過初審的離岸風電第3階段開發案。

行政院環境保護署今天召開「旭風二號離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「旭風三號離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位表示，本案依據經濟部能源局台灣離岸風電發展「第三階段區塊開發」及風況優良地區，進行風場規劃開發，場址位於彰化縣外海區域，旭風2、3號場址面積分別為83.5及73平方公里；距岸最近距離分別為50.3及38.8公里。

開發單位指出，每風場單機裝置容量約11至16MW，最大風機設置數量不超過68部，總裝置容量不超過750MW。

開發單位說明，水下基礎則採用管架式基樁基礎、管架式負壓沉箱基礎，作為風機水下基礎預選類型；管架式結構將為三腳式或四腳式；基樁基礎是以打樁方式將基樁貫入海床，而負壓沉箱基礎是利用壓力差使基礎沉入海床面下，因此無須進行打樁，減少水下噪音。

環評委員關心風場鳥類撞擊的議題，希望風場與風場間均留設2公里以上鳥類通行廊道；並檢討鳥類撞擊減輕對策（含風機葉片顏色設計）。

另外，環委表示，希望強化海纜上岸陸域設施預定範圍，包含潮間帶、路上大排、河口等植物生態調查成果；並提出對整體海域及海岸地形變遷、海纜穩定可能衝擊影響評估與因應措施，及海纜埋設深度至少1.5公尺。

環委並要求開發單位補充地震危害度分析及海床土壤液化潛勢分析，評估對管架式負壓沉箱基礎穩定可能影響；依據細部地質鑽探結果，如地質條件允許，應使用負壓式沉箱基礎。

本案審查歷時約2.5小時，經開發單位承諾辦理上述建議、並強化海鳥及海洋爬蟲類監測、海上蝙蝠調查後，環委最後建議補充修正後通過，送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110608