王國材：高鐵除延伸至宜蘭、屏東 長期目標環島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部長王國材今天接受Yahoo TV專訪時，高鐵延伸至宜蘭與屏東已定案，工期大約都是10年，長期目標則是建環島高鐵，並逐步完成。

針對高鐵延伸到宜蘭及屏東的時間，王國材說，這2個方案都已確定，估計工期大約都是10年。

王國材也提到，應將環島高鐵列為長期目標，思考高鐵未來是否可從宜蘭延伸到花蓮，從屏東延伸至台東，因高鐵造價高，環島高鐵須一段一段逐步完成。

台鐵公司化條例已在立法院過關，王國材認為，台鐵將透過公司化轉型，台鐵有240個車站，高鐵僅10多個車站，未來雙鐵營運是相輔相成，不必擔心台鐵與高鐵競爭問題。

王國材也坦言，高鐵延伸至宜蘭，雖已避開集水區，但仍將穿越雪山山脈10座隧道，會有工程上的挑戰，未來須克服。

交通部2019年確定高鐵延伸到屏東採用「左營案」路線，從高鐵左營站岔出，以高架方式跨越高屏溪至屏東，並在六塊厝農場設屏東站，經費新台幣554億元。

交通部今年初拍版定案「高鐵宜蘭計畫可行性研究暨綜合規畫」，宜蘭站宜蘭縣政中心南側350公尺處，經費1880億元，台北站到宜蘭站行駛時間約24分鐘。

鐵道局說，高鐵延伸宜蘭和屏東都正進入環境影響評估階段，預估最快都是2025年動工。（編輯：陳政偉）1110608