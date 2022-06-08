未明訂染疫死亡火化時限 陳時中說明原因

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）染疫死亡後多久要火化，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天說，考量火化過程變數多，才未強制要求幾小時內要火化，另會請內政部研議如何兼顧防疫與人情。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡個案是否要在24小時內火化完畢，引發爭議。國民黨團總召曾銘宗今天表示，指揮中心應參照世界衛生組織（WHO）的確診喪葬指引，還有各國做法另訂處理原則，例如新加坡就允許喪家守靈3天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，COVID-19疫情發生至今已超過2年，在疫情發生之初，大家對於疫情風險都很警覺也很擔憂，指揮中心對於防疫的要求一定是大於人情上的考量，因此要求染疫死亡個案務必包裹2層屍袋並儘快在1天之內火化完畢，包裹屍袋後也不可打開，以防有些餘氣溢出、沾到，造成疫情外露。

陳時中說，實務上之所以沒有開放冰入冰櫃，主要也是防疫考量，因為冷藏櫃都沒有單獨的區域可放，也不希望染疫、非染疫的遺體放在一起，所以才會希望在1天內火化完畢，家屬再來辦理後續喪禮等事宜。

陳時中指出，據他了解，新加坡是採取包裹2層屍袋後，才開放家屬守靈3天，這點看來和防疫要求並不違背，會請內政部瞭解和商量，尤其疫情輕症化，或許可以開始思考比較多人情上的顧慮，看看怎麼做能讓大家心情比較滿足，在疫情之下多兼顧一些人情，只不過若超過1天又不冰入冰櫃，遺體處理上確實較困難。

各縣市要求訂定染疫死亡個案的火化流程以及火化時限。陳時中解釋，考量火化過程中可能遇到很多變數，例如火葬場排序、時程安排等，才會希望儘速在24小時內完成火化，如果超過也不會處分。

另外，有死亡個案家屬已拿到死亡證明書，個案遺體也於24小時內火化完畢，但家屬後續向衛福部申請補助時，死亡個案的診斷卻被駁回，不列入染疫死亡。

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指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，每天公布的死亡個案都會先由防疫醫師審查後，再交由專家小組審查，但有些個案可能是意外死亡，同時驗出COVID-19確診，這種狀況下可能經專家審查後認為不適合列入染疫死亡當中。

陳時中也說，個案死亡原因有很多不同可能，如果錯誤歸類，可能使有些原因被過度注意，有些反而被輕忽，因此死因認定還是正確為主要考量。（編輯：方沛清）1110608