清寒生考取6所國立大學 嘉大願提供40萬助學金

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基隆高中弱勢生唐于田今年學測考取6所國立大學，其中包含嘉義大學資訊管理學系。嘉大8日表示，可提供近新台幣40萬元的助學金，讓他安心學習。圖為嘉大資管系所在的新民校區大門。（嘉大提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）國立基隆高中弱勢生唐于田將所存獎助學金都拿來支應父親後事，今年學測考取6所國立大學；其中嘉義大學今天表示，可提供新台幣近40萬元助學金讓唐于田安心來嘉大學習。

國立嘉義大學校長林翰謙表示，嘉大可提供唐于田清誠教育事務基金會獎學助學金入學第一年8萬多元，完全可以支付住宿及註冊費，另外還有余傳韜校長紀念助學金4年共20萬元、員生消費合作社每月2000元、4年9萬6000元，以及安排校內工讀機會等。

林翰謙指出，唐于田學測申請入學錄取的資訊管理學系位於嘉義市的新民校區，嘉義市YouBike公共自行車幾乎是一里一站，交通十分便利，生活所需支出相較北部開銷低，歡迎北部學生南漂嘉大就讀。

嘉義大學主任祕書林芸薇告訴中央社記者，今天親自打電話聯繫唐于田，介紹嘉大優質學習環境、便利交通，以及可以提供優渥獎助學金；唐于田接到嘉大電話，又驚又喜，雖然沒有明確表達會將嘉大填在就讀志願序的第一志願，但可以感覺到唐于田對嘉大印象非常好。

嘉大指出，嘉大為紀念前校長余傳韜博士對學校的付出，募集各區校系友會、各界企業人士及校內員工捐款而設立，款項已逾千萬元，主要為扶助家境清寒、遭遇困境或弱勢家庭且成績優良學生，每年可補助5萬元助學金。

嘉大表示，清誠教育事務基金會獎學助學金也將補助唐于田第一年註冊費及住宿費用，並逐年經會議審議補助獎助學金；嘉大員生消費合作社可提供唐于田在學4年、每月2000元的助學金。

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唐于田從小與父親相依為命，父親因一場病而癱臥在床，他不只要照料父親，還要面對全家開銷及醫藥費；當時的他幾乎沒有多餘的錢買口罩，1天只能吃1個便當，且還必須與父親一起食用，家裡沒錢叫瓦斯，洗了3個月冷水澡甚至因而感冒。

唐于田今年學測前的時間幾乎都在陪伴加護病房的父親，還將所存的獎助學金都支應父親醫藥費與喪葬費用，最後在師長鼓勵及各界協助下，學測申請入學考取6所國立大學。（編輯：陳仁華）1110608