基隆城市博覽會10日登場 客運直達車10分鐘一班

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（中央社記者余曉涵台北9日電）基隆城市博覽會10日起展開，國光客運今天表示，基隆營運路網包括基隆台北直達車1813等近20條路線與支線，終點站就是國門廣場主展場，尖峰時段10分鐘就有一班車。

2022基隆城市博覽會將於10日起展開，為了避免交通壅塞，鼓勵民眾可搭乘大眾交通工具前往。

國光客運發布新聞稿表示，基隆營運路網包括基隆台北直達車1813等近20條路線與支線，終點站就是國門廣場主展場，搭配活動期間市府新闢6條接駁專車以及市區公車所有路線免費搭乘，方便轉乘前往正濱漁港與海科館等其他展區。

國光客運說，1813路線往返台北車站與基隆國門廣場，全程行駛市民高架道路與中山高速公路，去程只有停靠起迄兩站點，是台北市區最短時間抵達基隆的直達車，與自己開車沒有兩樣，又可以節省尋找停車位的時間與費用。

國光客運說，1813路線是基隆通勤上班族族往返台北的主要交通工具之一，雙北等外地民眾搭乘前往基隆，剛好與基隆在地人反方向互補，班次密集座位充裕，尖峰時段每隔10分鐘即有一班車，中南部民眾搭乘高鐵抵達台北站後可以無縫轉搭。

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國光客運指出，基隆市區停車空間有限，建議搭乘城際國道客運再搭配免費接駁專車與市區公車路線，轉乘前往正濱漁港或八斗子海科館等其他展區。

國光客運說，路線終點站基隆國門廣場，也就是非常適合散步觀海的基隆港，遠眺西岸山腰基隆地標，另一頭是交通樞紐放射狀市區公車循環站，又緊鄰廟口夜市商圈，排隊人氣小吃攤與特產店密布，再加上城博會期間每天還加碼3場水舞聲光秀。（編輯：管中維）1110609