彰基指未報備赴中做手術 陳堯俐：子虛烏有

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰基肝臟移植名醫陳堯俐被醫院通知不續約，彰基指出，陳堯俐未跟醫院報備前往中國執行器官移植手術，有違醫療倫理疑慮，因此不再委任；陳堯俐則說，一切都是子虛烏有跟抹黑。

媒體今天報導指出，彰化基督教醫院院長陳穆寬上任後解聘多名醫師引發爭議，被稱為中台灣肝臟移植名醫的彰基主治醫師陳堯俐，已接到院方發給「契約期滿通知書」，確定於6月30日期滿後將離開，陳堯俐也在醫院門診貼出醫院給他的通知書。

彰基發出新聞稿回應表示，陳堯俐及另名醫師柯志燃為醫院肝臟移植團隊，也是過去醫院栽培醫療人才。2名醫師過去卻曾多次在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的中國執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理疑慮，經考量醫療倫理原則，院方決定不予繼續委任。

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有媒體致電詢問陳堯俐是否未跟醫院報備就前往中國執行器官移植手術，陳堯俐澄清，他沒有在中國動刀的執照，一切都是子虛烏有跟抹黑。

陳堯俐說，在中國進行換肝手術為莫須有之事，然而陳穆寬就任院長後，無時無刻提及此事要脅他，如今陳穆寬對他的不續聘卻只憑1張造謠黑函，並對外公開發表不實指控聲明，他準備離開服務30多年的醫院及彰化，實感不願卻又無可奈何，他要到別處繼續執行理念，也希望大家祝福。（編輯：謝雅竹）1110610