桃機運量反轉成長 1至4月旅客增26.88%

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（中央社記者余曉涵台北10日電）桃園機場公司今天公布今年1至4月份營運統計數據，其中旅客運量為40萬3037人次，較去年同期成長26.88%，年增率自2月起連3月正成長。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，桃園機場運量大跌，不過近期隨著各國陸續開放邊境，桃機運量也較去年成長。

桃園機場公司在例行記者會中表示，根據今年1到4月份營運統計數據，旅客運量為40萬3037人次，較去年同期成長26.88%，年增率自2月起連3月正成長；航機起降3萬4745架次，較去年同期成長3.5%。

桃機公司表示，因應持續復甦的航班及國籍航空公司停駐需求，將持續加速空側建設、導入智慧化管理以及總量控管等措施。

停機位部分，機場公司說，桃園機場目前可供航機停駐機位數135席，包含營運機位78席、非營運機位28席、第三航站區先期開放使用停機位7席及維修廠棚22席的停駐空間。

桃機公司指出，近年來，國籍業者機隊數持續成長，4大國籍業者目前機隊數約205架，預計2022年底總機隊數將達近230架，2023年底成長至240架，成長率達18%。

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由於受到疫情影響，航機於桃園機場地面停駐比率達全機隊的6成，疫情前平均僅有3成，因此桃機公司表示，目前採總量控管原則，每月滾動檢討各國籍業者可分配停駐機位數，同時依據其機隊汰舊計畫，據以執行新舊機交換方案，以兼顧業者機隊發展與機場營運。

桃機公司說，桃園機場東北角的國籍業者棚廠興建工程完工後，預計將可再增加5席停駐空間，搭配第三航站區興建工程，預計2026年將有27席停機位投入營運，屆時桃園機場停機位數可增至160席。（編輯：管中維）1110610