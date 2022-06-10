民團籲及早公布專輔名單 教育部：須先完備子法

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（中央社記者陳至中台北10日電）守護台灣教育平台等團體今天在立法院召開記者會，呼籲教育部及早公布專案輔導學校名單，避免學生選校「踩雷」。教育部表示，須先完備子法，預計8月召開退場審議會。

守護台灣教育平台、資訊平權學會、私校產業工會、台灣學生聯合會、民主進步黨籍立委范雲辦公室聯合在立法院召開記者會，指立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，掀起私校退場潮，而學生選填志願在即，應及早專案輔導學校名單，避免「踩雷」。

民間團體自行整理「大專校院校務資訊公開平台」，以學生人數、生師比、財務安全等3項指標，給予各校綠、藍、黃、橘、紅等5種燈號。其中不少近期傳出停招、停辦消息的私校，在財務安全亮紅燈，例如蘭陽技術學院、台灣首府大學等多校。

對此，教育部稍晚以文字回應，目前民眾已可透過校務資訊平台，瞭解各校運作狀況。公開的資訊包括學生、教職、校務、研究及財務5大類，且項目逐年增加，到110年已達91項。今年年底將再增加學生實習、專案及兼任教師聘任、教師待遇等資訊。

民間團體呼籲及早依退場條例公布專案輔導學校名單，教育部表示，依法須由退場審議會來認定、免除專輔學校，教育部已於6月初預告相關子法，等法制程序完備後，預計於8月召開退場審議會。

教育部表示，在退場條例通過前就已列為專案輔導的學校，也需經退場審議會程序。未來審議會將定期審認並及時公告專輔名單，供學生、家長選校參考。（編輯：管中維）1110610