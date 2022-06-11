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交通部提高計程車司機防疫補貼 規劃每人發5000元

2022/6/11 17:41（6/11 17:55 更新）
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交通部規劃給計程車司機每人新台幣5000元的防疫物資補貼。（中央社檔案照片）
交通部規劃給計程車司機每人新台幣5000元的防疫物資補貼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部向行政院爭取預算振興觀光業、客運業等，遊覽車業者及小客車租賃業者等則是減收汽燃費，交通部也規劃給計程車司機每人新台幣5000元的防疫物資補貼。

為了讓觀光、運輸產業度過難關，交通部則向行政院爭取預算，要振興觀光業者及客運業者。

除此之外，交通部也規劃針對遊覽車客運業推出今年第3季汽燃費減半外，交通部也規劃要補貼計程車司機以及小客車租賃業者。

交通部官員今天表示，計程車駕駛部分納入補助行列，根據初步規劃，計程車駕駛因為營運特性會接觸不特定旅客，因此考慮提高防疫物資補貼，將原本防疫補貼到月底，爭取到年底，並把原本到年底的補貼金額為新台幣2730元，提高到5000元，預計7月一次發給。

交通部指出，小客車租賃業也是朝減收第3季汽燃費的方向規劃，希望可以藉由這些措施支持業者。

交通部表示，目前初步規劃，客運業補貼及計程車提高防疫物資補貼、減收遊覽車及小客車租賃業汽燃費都是在7月上路。（編輯：陳政偉）1110611

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