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北市紓困加碼9對象 生活陷困領3000元、市場攤商租金補貼3個月

2022/6/8 16:41（6/8 17:57 更新）
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台北市政府8日宣布針對9類對象提供的紓困措施。（台北市政府提供）
台北市政府8日宣布針對9類對象提供的紓困措施。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市政府今天宣布針對9類對象提供的紓困措施，包含公有市場攤商5到7月租金補貼、中小企業與青創貸款繳費期限展延一年，及因疫情而生活陷困的市民每人3000元急難救助等。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，由副市長黃珊珊宣布加碼9大類對象紓困措施。

黃珊珊表示，針對公有市場攤商及市場處轄管場域具安置性質的承租人，除已宣布減收50%的5到7月租金外，符合特定紓困條件的承租人，市府會再主動補貼這3個月50%的租金，等於免費。

黃珊珊說，針對中小企業跟青年創業者的貸款融資，除了簡易貸額度中小企業從新台幣80萬元提高到300萬元、青創50萬元提高到120萬元外，還新增承貸銀行，台北富邦及玉山銀行都可以申貸，另外原貸戶貸款繳費期限可以申請最長展延一年。

黃珊珊指出，針對身障生交通委外廠商，因為疫情期間遠距教學受到影響，每輛車將補貼1萬元；台北市立案及委託的43家庇護工廠，將補貼租金、人事費等每家最高12萬元。

社會局長周榆修補充，針對今天起3個月內工作受疫情影響而生活陷困的市民，可向社會局申請每人3000元的急難救助金，須檢附失業、停工或無支薪等證明，同戶不限1人申請。

周榆修說，還有0到2歲的托嬰機構，4到6月期間因疫情停托所退還的費用，市府將補貼一半的實際退費金額；領有登記證書的居家托育人員及保母，退還因疫情停托家長的費用，市府將補貼3000到6000元，這兩種補貼都要檢附兒童名冊及退費收據明細，且是一次性申請。

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此外，若是在文化局所轄藝文場館辦法演出的藝文單位或組織，因疫情影響演出取消者，市府將協調後續變更檔期展演，或是退還所有已繳交的費用。

黃珊珊表示，加上5月27日已公布的9大紓困措施，市府總共投入超過30億元經費，符合資格者可以上台北市政府市民服務大平台網站的紓困專區查詢相關辦法及線上申請。（編輯：李亨山）1110608

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