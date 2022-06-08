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考量疫情 職災勞工續領失能生活津貼免診斷書

2022/6/8 15:10（6/8 15:23 更新）
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職災勞工若經醫師診斷喪失部分或全部工作能力，可申請職災失能生活津貼，若勞工於年底前申請續領，可免付勞工保險失能診斷書。圖為新北市三重區一處建案工程人員作業情形。（中央社檔案照片）
職災勞工若經醫師診斷喪失部分或全部工作能力，可申請職災失能生活津貼，若勞工於年底前申請續領，可免付勞工保險失能診斷書。圖為新北市三重區一處建案工程人員作業情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北8日電）職災勞工若經醫師診斷喪失部分或全部工作能力，可申請職災失能生活津貼，考量近期COVID-19疫情，職安署近日發函，若勞工於年底前申請續領，可免付勞工保險失能診斷書。

依據職業災害勞工保護法，依失能等級、是否納保等，勞工若發生職業災害且符合標準，可向職安署請領最高60個月、每月新台幣8700元的失能生活津貼。

為了確認勞工是否依然為失能狀態，依照規定，若失能等級在4至7等級者，每年申請續領時，必須到醫院看診，並檢附勞工保險失能診斷書。

不過，由於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情達高峰，為了避免職災勞工到醫療院所等高風險場域，也避免醫院負擔，勞動部職業安全衛生署組長林秋妙告訴中央社記者，近日已經發函讓勞工申請續領時可免付勞工保險失能診斷書。

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林秋妙表示，失能等級分為1至7級，如果勞工是屬於較嚴重的1至3等級，除了失能生活津貼外還有看護補助，續領時本就不須檢附診斷書，而4至7等級則是每年滿1年前必須檢具3個月內的勞工保險失能診斷書送職安署辦理續領。

林秋妙說，考量近日疫情加上醫院繁忙，因此年底前屆滿1年需要申請續領的勞工，都可以免檢具勞工保險失能診斷書，避免暴露於高風險場域，至於明年則會視疫情狀況滾動調整。（編輯：陳政偉）1110608

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