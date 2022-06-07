二次確診得計傷病假 可申請勞保傷病給付

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（中央社記者張雄風台北7日電）勞動部今天說明，COVID-19二次確診者在居家隔離期間的病假併入住院傷病假計算，雇主應給假、不得扣發全勤獎金；在符合條件下也可申請勞保傷病給付，但目前尚未有人提出申請。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，3個月內重覆檢驗陽性者，當通報至系統後會自動併為重複通報，但臨床高度疑似二度感染，如有相關症狀或Ct值低，可修改為二次確診；正在研擬二次感染隔離流程，不排除可經綜合評估提前解隔或銷案，避免不必要的人身自由限制。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天表示，二次確診仍然是「確診」，也是需要經醫師診斷，因此勞工仍須依現行規定居家隔離，在居隔期間的病假併入住院傷病假計算，雇主應給假、不得扣發全勤獎金。

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勞動部勞工保險局職業災害給付組組長陳慧敏表示，截至今天為止，尚未有二次確診者來申請勞保傷病給付。

陳慧敏說明，依規定只要是經由醫師判斷為二次確診者，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，若不能工作以致未能取得原有薪資者、或是雇主因勞工不能出勤未全額給付薪資者，自無法工作的第4天起，同樣也可以依勞工保險條例請領傷病給付，不會因為先前確診已請領而受影響。（編輯：陳政偉）1110607