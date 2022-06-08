北市13日起開放中小學單日校外教學 參加須打3劑、國小生1劑

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台北市疫情趨於穩定，市府宣布，13日起開放高中以下各級學校辦理北市境內當日來回的校外教學。圖為台北市內湖區國小生放學。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市疫情趨於穩定，市府今天宣布，13日起開放高中以下各級學校辦理北市境內當日來回的校外教學，但參與人員須打滿3劑疫苗、國小生打1劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，由副市長蔡炳坤宣布13日至30日的校園防疫政策微解封措施。

蔡炳坤表示，由於中南部地區疫情仍嚴峻，所以高中以下各級學校持續暫緩辦理畢業旅行與隔宿露營等活動，但可以在台北市境內當日來回校外教學，前提是參與人員須完成3劑疫苗接種、國小學生須完成1劑疫苗接種，或提供2日內快篩陰性證明。

蔡炳坤說，畢業典禮部分，仍採線上或混成為原則，實體的話不開放家長、外賓觀禮，國小會把學生頒、獲獎的照片上傳給家長下載，國、高中則可以班級為單位，開放1到2名家長進場協助。

蔡炳坤指出，國小室內、外場地維持暫緩開放，國、高中僅開放室外場地，另開放國小辦理跨校體育競賽，但不開放觀賽，學生在運動、拍照期間可以免戴口罩，歌唱及吹奏類課程則在保持社交距離，或有適當阻隔時可以不戴口罩。

此外，蔡炳坤表示，社會局轄下據點從11日起復辦，包含社區照顧關懷據點、長青學苑、老人服務中心、兒少據點、身障日照據點等，提醒各據點仍請遵循中央流行疫情指揮中心相關規定與指引辦理。（編輯：李亨山）1110608