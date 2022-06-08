原民會紓困4.0方案延長 約1.3萬人受惠

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（中央社記者張雄風台北8日電）原住民族委員會今天發布新聞稿表示，原訂「嚴重特殊傳染性肺炎紓困4.0方案」將於今年6月30日屆期，為避免增加原住民族企業、族人還款負擔，將延長至明年6月30日，約1.3萬人受惠。

原民會「紓困4.0方案」實施期間自去年7月1日起至今年6月30日止，針對本基金貸款戶、企業信保核保戶（新貸戶或新核保戶也適用）以及儲互社專案貸款戶等，提供利息全免、本金寬緩等補貼措施。

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原民會指出，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期仍未減緩，原住民族企業多屬微型企業，面對產業復振仍需時間，且紓困4.0方案即將屆期，今年7月開始本息攤還；為給予原住民族產業及族人較充裕的時間面對疫後復振及新生活，延長辦理利息全免及補貼期間，預計共有1萬3615名族人受益。

原民會表示，族人如果想更進一步了解原民會紓困相關措施，可直接撥打原民會免付費紓困振興及貸款專線「0800-508-188」詢問，也可上原民會官網查詢；倘若仍有其他紓困振興疑義，亦可撥「1988」紓困振興專線。（編輯：張雅淨）1110608