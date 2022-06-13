業者盼入境檢疫再放寬 王國材：不用太急

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）中央宣布15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，有業者認為應該全面開放，交通部長王國材今天說，觀光業不用太急，先用振興的預算做好的遊程和服務「稍等一下」。

中央流行疫情指揮中心宣布自15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。王國材下午視察基隆港建設前接受媒體聯訪，記者詢問，有旅行業者認為應該全面開放，對國內觀光才有幫助。

王國材說，因為台灣疫情還是在高原期，從「7+7」到「3+4」已經放寬，政府現在的策略是逐漸放寬，觀光業不用太急，先用振興的預算做一些好的遊程和服務「稍等一下」。

至於9月是否可能放寬到「0+7」，王國材說，由中央流行疫情指揮中心確定，交通部所做的就是相關配套措施，包括出入境指引，還有現在做的振興方案都準備好，現在先讓觀光業有一些工作可以做，做好這些準備等待國際開放。

指揮中心規定，檢疫處所維持住所1人1戶或入住防疫旅館，以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則，媒體追問，若是住在防疫旅館，既使4天自主防疫期間快篩陰性，還是只能住在防疫旅館不能回家，外界質疑是在玩文字遊戲，且有旅館業者認為有點難以管理。

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對此，王國材說，據他瞭解，指揮中心對於入境自主防疫4天期間比較特別，同一地點不能移動，若要外出須有2日內快篩陰性證明，他覺得已經有放寬，請大家多體諒指揮中心在疫情控制上必須做一些限制，等到疫情好了以後，指揮中心就會逐漸開放。

此外，王國材表示，交通部已完成出入境團指引，初步是希望打滿3劑疫苗，且提供2天內的陰性證明，但這部分還在討論，也一些人說國外沒有那麼多限制，甚至有些不需要證明，這部分交通部會先準備好，等適當時間與指揮中心討論。（編輯：張銘坤）1110613