華航Q3客運航班增4成 7/1起每天往返松山羽田

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）華航今天宣布，第3季客運航班再增加4成；7月1日起，新引進A321neo客機將天天有1班飛航台北松山機場往返東京羽田機場航線。

華航發布新聞稿指出，隨著各國入境限制及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫政策鬆綁，華航全面強化運能，第3季客運航班將再增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

根據華航的增班計畫，東北亞航線7月起飛航日本東京羽田，從目前每週4班增為每天1班，且使用新引進的A321neo機型，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日1班。

華航東南亞航線自6月起新增高雄－馬尼拉每週1班，方便南部鄉親；8月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每週14班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每週10班，馬來西亞吉隆坡增為每週4班、檳城每週2班，新加坡、柬埔寨金邊增為每週3班，緬甸仰光增為每週2班。

香港航線7月起增為每週7班，天天飛航；8月起再增至每週10班。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每週2班，桃園往返浦東增為每週9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

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華航長程航線部分，將從8月開始增班，安大略增為每週2班，搭配洛杉磯每週5班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每週5班，溫哥華增為每週3班。

從8月開始，歐洲航線部分，德國法蘭克福增為每週4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週3班，英國倫敦增為每週2班；大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每週2班，布里斯本也提供每週1班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每2週1班。（編輯：戴光育）1110614