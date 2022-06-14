台東太麻里39.2度入夏新高 晚間鋒面逼近挾雨勢

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氣象局預測14日晚間起鋒面接近、影響至16日，易有大雨發生。圖為台大醫院附近，民眾外出撐傘避雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北14日電）今天台東太麻里焚風飆出高溫攝氏39.2度，創今年以來新高，氣象局預測今晚起鋒面接近、影響至16日，易有大雨發生，西半部不定時有陣雨或雷雨、東半部降雨集中在午後；17日起鋒面漸遠，天氣漸穩定。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，因焚風影響，今天最高溫為台東縣太麻里鄉39.2度，也是今年以來的高溫新紀錄，但未排入歷史前10名；根據資料，台東縣2021年在太麻里鄉曾出現全台史上最高溫40.6度。

另外，根據氣象局網站，今天高溫前10名中，有8名都在台東、另外2處則是台北、花蓮。

趙竑說，今晚起至16日鋒面在台灣北部海面，西半部全天易有不定時的短暫陣雨或雷雨，東半部則是午後易有短暫陣雨或雷雨，而東北部、東部、中部以北及南部山區易有大雨發生的機會；另外明天清晨到上午中部以北沿海留意較大雨勢。

趙竑指出，預計17日起鋒面往北移動，台灣受太平洋高壓影響偏南風，迎風面中南部、東南部降雨，其他以午後短暫雨為主，大致上天氣逐漸穩定。

不少民眾覺得今年梅雨尾巴拖得特別久，但趙竑提到，雖然以歷史資料來看，梅雨季大致是5月中旬至6月中旬，但也曾有過持續到6月下旬的情況，因此這波算不是最後一波鋒面，氣象局會再觀察。

氣溫方面，趙竑表示，鋒面接近這兩天，高溫稍降，但北台灣、東半部整體還是有30度左右，中南部有31、32度；等環境轉偏南風後氣溫會逐日回升，各地高溫約34度，感受上較悶熱。

趙竑提醒，今晚彰化至桃園沿海空曠地區及蘭嶼、綠島仍有較強陣風。（編輯：陳清芳）1110614