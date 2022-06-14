花東防焚風高溫 吳德榮：15日變天各地有陣雨

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天發布高溫資訊，花東可能有焚風，預估高溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天西南季風影響，迎風面有零星降雨；明天滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有陣雨或雷雨。

中央氣象局今天發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機會，中午前後台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西南季風影響，各地晴朗、熱如盛夏；背風面花東則有焚風現象，應注意36度以上極端高溫，迎風面西南部偶有局部零星降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮提到，16至19日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣很不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

吳德榮說，20日太平洋高壓仍偏弱，天氣炎熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。（編輯：謝雅竹）1110614