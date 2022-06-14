感謝胡台麗致力原民發展 原民會頒一等專業獎章

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（中央社記者張雄風台北14日電）原住民族委員會今天發新聞稿表示，為表彰人類學家胡台麗長期致力於台灣原住民族文化傳承與發展，且感謝其對提升台灣原住民族國際能見度的貢獻，頒發一等原住民族專業獎章。

台灣著名人類學家胡台麗博士於今年5月逝世，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天出席「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」，會中提到，胡台麗1980年在「台灣文藝」革新號發表的「吳鳳之死」的創作，揭露了「吳鳳」事件在鄒族社會記憶中的真實。

夷將．拔路兒表示，這篇文章啟發了包含他自己在內的原住民族青年開啟真相探索的行動，並且發起「全面刪除吳鳳神話，還我原住民族公道」運動，要求刪除教科書中捏造的吳鳳神話，也將嘉義市火車站前的吳鳳銅像從高台拉下，引動後續一連串的原住民族自覺運動。

原民會指出，胡台麗曾任中央研究院民族學研究所所長，為台灣影像人類學誌的先驅，曾拍攝「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「愛戀排灣笛」「讓靈魂回家」等紀錄片，為原住民族文化資產留下珍貴紀錄。

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此外，胡台麗的個人研究領域除影視人類學，亦著重於巫師祭儀，畢生著力於記錄與分析排灣族巫師傳統的衰微與傳續，並作巫文化的跨地域比較，且於中研院民族所成立「巫師」研究群，聚焦在當代情境中的巫師與儀式展演，為台灣原住民族的傳統知識保留珍貴資產。

原民會表示，胡台麗長期擔任原民會原住民族文化相關會議諮詢委員，協助原住民族文化政策制定與推動，並且在推動博物館與原住民族社群連結上不遺餘力；也參與推動阿美族太巴塱部落Kakita’an祖屋雕刻柱文化資產指定（現為國寶），並協助促成太巴塱Kakita’an祖屋重建（現為文化景觀），在推動原住民族文化資產保存上具有重大貢獻。（編輯：李亨山）1110614