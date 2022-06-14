台大校長遴選6/27截止收件 傳葉丙成有意參選

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（中央社記者許秩維台北14日電）台大今年啟動校長遴選，並公開徵求接受推薦，6月27日截止收件，近日傳出台大電機系教授葉丙成有意參選，葉丙成稍早向媒體表示，此事還未確定。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大今年啟動校長遴選程序，校長遴選委員會自4月25日公開徵求接受推薦人選，6月27日截止收件。

近日傳出PaGamO創辦人、台大電機系教授葉丙成有意參加台大校長遴選。葉丙成今天稍早接受ETtoday新聞雲採訪時表示，這件事情還沒有確定，不是那麼容易做決定，還要再想清楚。

中央社記者嘗試以電話、訊息聯繫葉丙成，但至截稿前，未能取得其回應。

葉丙成研究領域為分子通訊、無線通訊、無線網路、線上教學系統設計，曾任台大教學發展中心教師發展組組長，並多次獲選台大優良教師。

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葉丙成也帶領團隊開發線上遊戲教育平台PaGameO，讓學生在遊戲中學習，並獲得全球教學創新大賽首獎；積極投入翻轉教學的他，還與多名教育工作者成立實驗教育機構「BTS無界塾」，他也於2016年獲得總統創新獎。

台大校長遴選於6月27日截止收件後，台大校長遴選委員會將於7月中旬召開會議，7月下旬至8月上旬安排與候選人相關人士進行訪談，8月中下旬舉行治校理念說明會，8月下旬或9月上旬辦理校務會議推薦投票，9月中下旬與候選人面談後，將選出新任校長。（編輯：陳清芳）1110614