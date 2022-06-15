入境總量管制航空業頭大 暫停銷售或勸旅客延期

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣今天起縮短檢疫天數，航空公司訂位日前明顯大增；因有入境總量管制，業者都很頭大，長榮航空面臨座位超賣窘境，華航暫停銷售6月底前機票，星宇航空則忙著請旅客延期。

長榮航空總經理孫嘉明今天出席「2022長榮航空城市觀光馬拉松」啟動記者會，會後接受媒體聯訪時，率先點出邊境逐步解封明顯反映在訂位上，但目前限制每週入境台灣人數是2萬5000人，長榮航空已發生訂位數超過分配到的限額，非常頭痛，很多票都已開立，不知該怎麼辦，希望疫情指揮中心能調整。

對於入境人數限量管制問題，華航回應，遵照民航局訂定的入境人數管制限額辦理，雖未有超賣情形，但6月底前航班銷售已達配額上限，暫停機位銷售，華航將隨時關注訂位變化及因應調整；已訂妥機位並完成開票的旅客不受影響。

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星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問說，目前每週入境人數的限額，是依據5月平均載客量，以每班50人推估，原本計算出來是1萬8000人，已往上加至2萬5000人，但仍不敷需求，主要是5月為淡季，未考量即將到來的暑假是旺季，總量管制有如將水管縮小，難應付已變大的水流。

聶國維以星宇航空為例，在限額分配下，每週只分得1140人，平均每天才163人，但實際上未來2週已完成的訂位遠超過限額好幾倍，真的不知該怎麼辦，只能打電話問旅客是否能延期，卻又無法保證可延到哪一天。（編輯：張芷瑄）1110615