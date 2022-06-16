遭點名開放兒童打疫苗遲了 李秉穎：非個人決議
（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，日前遭台北市議員點名開放兒童打疫苗遲了。李秉穎今天回應此事，重申這是委員會共識，不是個人決議。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，據統計截至昨天，國內兒童重症累計54例，其中已有17人死亡。接種疫苗一向被視為預防重症與死亡的方法之一，台北市議員游淑慧日前質疑ACIP對6至11歲兒童施打疫苗議題，兩次會議僅差1個月，決議卻從「不建議」，改為「建議推動」。
游淑慧對兒童疫苗遲打，點名李秉穎欠孩子的父母一個答案。李秉穎今天上午在廣播節目被問及此事，他表示，預防接種都是ACIP委員會的決議，由投票決定是否通過，是ACIP專家共識，並非一個人的意見。
李秉穎也解釋，ACIP委員會再決定是否開放新疫苗在國內接種前，必須要先確認兩件事，分別為疫苗有貨及通過緊急授權。兒童疫苗必須視為一種新疫苗，並非只是成人劑型減半，如果還沒有緊急授權，ACIP專家們不會去討論要不要給小朋友施打，「我們是有步驟的。」
李秉穎說，同理現階段5歲以下COVID-19幼兒劑型疫苗尚未通過緊急授權，ACIP委員會現在一樣要等幼兒劑型疫苗審查通過緊急授權，幼兒接種COVID-19疫苗議題才能提到ACIP委員會投票討論是否開放施打。
李秉穎表示，雖然兒童染疫後如果發生腦炎，死亡風險就會提高，但如果看整體重症死亡風險，小朋友染疫後的重症及死亡風險，還是比高齡者低，談到如何避免染疫兒童惡化為腦炎，他坦言，「這是非常困難的事情。」
被問及國內首例重症死亡兒童「恩恩」，因確診COVID-19引發腦炎重症病逝，若立刻救治被挽回可能性時，李秉穎認為，「這很難事後諸葛」，他以1998年感染腸病毒後併發腦炎兒童個案分析，幾乎高達8至9成搶救不治。
李秉穎說，小孩子容易得腦炎，可能與小朋友神經系統還沒發育好有關，面對腦炎兒童，醫療上只能給予支持性治療，比如腦水腫就消水腫、腦壓高就降腦壓。除了從打疫苗降低染疫風險做起，後續若是仍然確診，預防兒童腦炎就太困難，因為病毒是否入侵腦部，就是看體質。
家長擔心孩子染疫後惡化腦炎，李秉穎建議，除了照顧者提高警覺，多家留意孩子是否出現腦炎症狀，即早送醫治療，「生病多休息」不是口號，是一個事實，過去常有民眾認為生病去運動流汗就會好，這是錯誤觀念。
李秉穎說，國際間已經有許多動物實驗都證實，讓生病的老鼠、馬運動，造成營養流失，會造成症狀惡化，甚至提高心肌炎發生風險等。同理兒童感染後，劇烈活動會流失營養素，免疫力就會變差，透過多休息，保持營養素，才能維持免疫力，降低腦炎發生風險。（編輯：屈享平）1110616
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