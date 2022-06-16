遭點名開放兒童打疫苗遲了 李秉穎：非個人決議

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎日前遭台北市議員點名開放兒童打疫苗遲了，他重申這是委員會共識，不是個人決議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，日前遭台北市議員點名開放兒童打疫苗遲了。李秉穎今天回應此事，重申這是委員會共識，不是個人決議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，據統計截至昨天，國內兒童重症累計54例，其中已有17人死亡。接種疫苗一向被視為預防重症與死亡的方法之一，台北市議員游淑慧日前質疑ACIP對6至11歲兒童施打疫苗議題，兩次會議僅差1個月，決議卻從「不建議」，改為「建議推動」。

游淑慧對兒童疫苗遲打，點名李秉穎欠孩子的父母一個答案。李秉穎今天上午在廣播節目被問及此事，他表示，預防接種都是ACIP委員會的決議，由投票決定是否通過，是ACIP專家共識，並非一個人的意見。

李秉穎也解釋，ACIP委員會再決定是否開放新疫苗在國內接種前，必須要先確認兩件事，分別為疫苗有貨及通過緊急授權。兒童疫苗必須視為一種新疫苗，並非只是成人劑型減半，如果還沒有緊急授權，ACIP專家們不會去討論要不要給小朋友施打，「我們是有步驟的。」

李秉穎說，同理現階段5歲以下COVID-19幼兒劑型疫苗尚未通過緊急授權，ACIP委員會現在一樣要等幼兒劑型疫苗審查通過緊急授權，幼兒接種COVID-19疫苗議題才能提到ACIP委員會投票討論是否開放施打。

李秉穎表示，雖然兒童染疫後如果發生腦炎，死亡風險就會提高，但如果看整體重症死亡風險，小朋友染疫後的重症及死亡風險，還是比高齡者低，談到如何避免染疫兒童惡化為腦炎，他坦言，「這是非常困難的事情。」

被問及國內首例重症死亡兒童「恩恩」，因確診COVID-19引發腦炎重症病逝，若立刻救治被挽回可能性時，李秉穎認為，「這很難事後諸葛」，他以1998年感染腸病毒後併發腦炎兒童個案分析，幾乎高達8至9成搶救不治。

李秉穎說，小孩子容易得腦炎，可能與小朋友神經系統還沒發育好有關，面對腦炎兒童，醫療上只能給予支持性治療，比如腦水腫就消水腫、腦壓高就降腦壓。除了從打疫苗降低染疫風險做起，後續若是仍然確診，預防兒童腦炎就太困難，因為病毒是否入侵腦部，就是看體質。

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家長擔心孩子染疫後惡化腦炎，李秉穎建議，除了照顧者提高警覺，多家留意孩子是否出現腦炎症狀，即早送醫治療，「生病多休息」不是口號，是一個事實，過去常有民眾認為生病去運動流汗就會好，這是錯誤觀念。

李秉穎說，國際間已經有許多動物實驗都證實，讓生病的老鼠、馬運動，造成營養流失，會造成症狀惡化，甚至提高心肌炎發生風險等。同理兒童感染後，劇烈活動會流失營養素，免疫力就會變差，透過多休息，保持營養素，才能維持免疫力，降低腦炎發生風險。（編輯：屈享平）1110616