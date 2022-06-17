停課影響生計 立委促補助學校廚工與課後照顧人員

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（中央社記者范正祥台北17日電）學校與班級因疫情經常性且臨時性實施停課，造成相關人員工作停擺、影響生計。立委黃國書、張廖萬堅等人今天共同為學校廚工和課後照顧人員請命，呼籲政府提出紓困補助，協助度過疫情難關。

無黨籍立委黃國書和民進黨立委張廖萬堅今天於立法院中興大樓召開記者會，民進黨台中市議員王立任也與會，為學校廚工和課照人員發聲，盼爭取紓困補助。

黃國書指出，受疫情影響，各縣市實施政策性停課，造成學校廚工和課照人員收入歸零。以課照人員為例，課照班為指導學童作業及生活照顧的重要支持系統，但近日課照班因學生停止到校未能提供服務，課照人員不只鐘點費中斷，且各縣市停課狀況不一，能復課重啟工作之日也未臻明確。

他進一步指出，停課也導致學校午餐停止供餐，波及學校廚工薪資收入；去年教育部曾對1054校2991名廚工提出紓困補貼，這些人員今年同樣被迫放無薪假。

談及政府如何協助學校廚工和課照人員度過疫情難關，黃國書呼籲，教育部應比照去年紓困4.0方案，儘速提出薪資補助，幫助學校廚工和課照人員穩住生活。

張廖萬堅指出，截至昨天仍有4263所學校全部或部分停課，部分縣市將線上授課到暑假。但學校自辦廚房的廚工、課照人員，這類人員配合防疫政策停課，卻會導致沒有收入，而且礙於停課是一週一週宣布，也讓他們不易轉職、另謀出路。

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他呼籲，對於配合停課卻導致沒有收入的學校人員，教育部應該要比照去年的紓困措施，給予一定比例的薪資補助。

教育部國民及學前教育署學務校安組長黃瀞儀出席記者會說，從4月中下旬之後，本土疫情逐步升溫，所以一些學校和地方政府因應在地疫情狀況全校性停課或全區停課；廚工和領鐘點費的相關人員在校園對學生協助非常多，針對這段停課期間有關工作權益保障等問題，教育部會向行政院反映、研議處理。（編輯：林興盟）1110617