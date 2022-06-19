合歡山花季高乘載管制結束 期間終結停車場慘況

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）合歡山杜鵑花季高乘載管制今天圓滿結束，扣除天氣不佳未啟動日，今年共實施15天，終結往年花季假日合歡山淪為大型停車場慘況；合歡山花季尾聲，今天人車不少，車流仍順暢。

因應合歡山杜鵑花季，交通部公路總局聯合南投縣警察局、花蓮縣警察局、保七總隊第九大隊首次執行合歡山花季高乘載管制，歷經15個例假日管制，今天上午11時正式結束，公路總局表示，圓滿達成台14甲線車流順暢目標，雖然管制結束，仍請遊客多利用公共運輸，自行開車也請多共乘，降低合歡山環境承載量。

公路總局第二區養護工程處發布新聞稿表示，往年合歡山花季期間大量車輛上山，經常造成台14甲線指標32公里處遊客中心周邊路段嚴重塞車，今年聯合相關單位首創省道交通高乘載管制，4月16日至6月19日例假日上午6時至11時在台14甲線南投翠峰、花蓮大禹嶺2端進行交管，原定管制共21個例假日，扣除天氣不佳未啟動，今年啟動管制共15天且成效良好。

二工處統計，高乘載管制時段內，通過管制點車輛數共8538輛，未達3人勸離2835輛；另外，身心障礙、孕婦、梨山地區居民急需通行的「人本關懷」措施共108輛。

二工處初步分析管制效益，以去年5月1日比較今年4月30日，去年5月1日未管制進入合歡山車輛為5524輛，今年4月30日管制後當天為1985輛，減少3539輛；另外，採中華電信手機資訊估算，進入合歡山人數去年當天2萬6103人，今年當天1萬6507人，減少9596人。

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二工處表示，高乘載管制鼓勵全家出遊或找3到5名好友共乘，減少小客車上山數量，也協調監理單位增加公共運輸客運班次，免除駕駛疲勞及找不到車位壓力，警方也加強取締違規停車，減少影響交通順暢，而為維護大梨山地區居民進出及農產運輸需求，管制期間假日中橫便道加開上午10時通行班次。

公路總局表示，台14甲線合歡山路段風光秀麗、峰巒雄偉、生態豐富、視野遼闊、景色四季不同，自然景觀總能吸引人潮，每年杜鵑花季人潮更勝其他季節，二工處採多項措施稍改變上山遊憩行為，降低合歡山環境承載，對自然生態及山林保育有相當助益。（編輯：謝雅竹）1110619