各地高溫炎熱上看36度 午後留意雷陣雨

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中央氣象局20日表示，白天各地炎熱，均達攝氏32到35度，部分地區有36度以上高溫可能。。圖為民眾在台北市松山區河濱公園騎車，有的不穿衣服、有人包緊緊。（中央社檔案照片）

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（中央社台北20日電）中央氣象局今天表示，各地上午前大多為多雲到晴，午後因熱力作用在大台北、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨；白天各地炎熱，均達攝氏32到35度，部分地區有36度以上高溫可能。

氣象局網站發布訊息指出，今天環境仍吹西南風，各地上午前大多為多雲到晴，午後因熱力作用在大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區因海陸風輻合，有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象局表示，夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其花東、大台北、雲林、台南及高屏有局部發生36度以上高溫出現的可能，東南部有焚風發生機率，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

此外，東南部（含綠島、蘭嶼）、桃園至苗栗沿海空曠地區及馬祖有較強陣風，沿海作業或活動請注意安全；金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110620