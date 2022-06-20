更多編輯台推薦新聞：
唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理
生活

唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/167

各地高溫炎熱上看36度 午後留意雷陣雨

2022/6/20 08:18（6/20 08:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局20日表示，白天各地炎熱，均達攝氏32到35度，部分地區有36度以上高溫可能。。圖為民眾在台北市松山區河濱公園騎車，有的不穿衣服、有人包緊緊。（中央社檔案照片）
中央氣象局20日表示，白天各地炎熱，均達攝氏32到35度，部分地區有36度以上高溫可能。。圖為民眾在台北市松山區河濱公園騎車，有的不穿衣服、有人包緊緊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中央氣象局今天表示，各地上午前大多為多雲到晴，午後因熱力作用在大台北、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨；白天各地炎熱，均達攝氏32到35度，部分地區有36度以上高溫可能。

氣象局網站發布訊息指出，今天環境仍吹西南風，各地上午前大多為多雲到晴，午後因熱力作用在大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區因海陸風輻合，有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象局表示，夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其花東、大台北、雲林、台南及高屏有局部發生36度以上高溫出現的可能，東南部有焚風發生機率，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

此外，東南部（含綠島、蘭嶼）、桃園至苗栗沿海空曠地區及馬祖有較強陣風，沿海作業或活動請注意安全；金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110620

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
熱衰竭4警訊 出遊別忘防曬補水今年梅雨估正常至偏少 須節水也要防強降雨氣候變遷致西歐6月提早出現熱浪 義大利乳牛減產雙北台東防高溫 吳德榮：午後山區留意較大雨勢高溫炎熱午後山區防雷雨 吳德榮：梅雨鋒面6日接近 影響至14日17日前各地多雲到晴 18日北台灣高溫降5度轉有雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀