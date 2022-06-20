吳德榮：本週高溫炎熱 下週留意熱帶擾動發展

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局表示，今天雙北、花東等8縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，本週大多晴朗炎熱、需防中暑，午後有局部雷陣雨；預估下週菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，需再觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機會，今天中午前後台北市、台東縣地區，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；新北市地區，雲林縣、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗炎熱，局部地區有36度以上高溫，應注意防曬、防中暑；「太平洋高壓」仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及大台北部分平地受影響，有較大雨勢。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至23日太平洋高壓逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

吳德榮說，24至26日太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，下週起菲律賓東方海面有熱帶擾動的機會逐漸提高；美、加模式亦有類似模擬，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1110620