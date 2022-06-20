中市屯區捷運完成可行性研究 提報交通部審查

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市政府完成串聯台中捷運綠線、藍線與機場捷運（橘線）的「屯區捷運」可行性研究報告書，今天提送中央審查，市府期盼爭取計畫儘早核定，規劃完善捷運路網。

台中市政府今天發布新聞稿表示，因應太平、大里及霧峰等地區近年人口、交通快速成長，並考量鐵路及台74線東側缺乏與捷運路網連結，因此推動屯區捷運，以完善捷運路網並帶動沿線發展。

台中市交通局指出，市府已於去年10月辦理2場可行性研究地方說明會，聽取民眾意見，納入規劃參考，並經市府捷運建設推動工作小組於今年5月25日審核同意，以及獲得台中市議會支持，於今天將「屯區捷運」可行性研究報告書提送交通部審查。

交通局指出，屯區捷運計畫總經費共計新台幣897.29億元，其中「屯區捷運環狀線」北端銜接捷運綠線延伸段G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運綠線大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長約16.14公里，設置16座高架車站。

另規劃「捷運藍線延伸太平」，自東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。

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交通局長葉昭甫表示，台中致力發展捷運路網作為大眾運輸系統骨幹，「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」已於去年4月15日由交通部同意備查。

葉昭甫說，台中捷運綠線已於去年通車，捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸線與機場捷運（橘線）可行性研究也於中央審查中。加上此次送審的屯區捷運計畫，未來台中捷運會像台北的捷運路網，一步步完善軌道交通網絡。（編輯：方沛清）1110620