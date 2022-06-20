中油竹圍漁港打造小燕鷗棲地 繁殖率升至逾7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中油與桃園市政府、桃園市野鳥學會合作，在桃園沿海地區營造保育類野生動物小燕鷗棲地，自然繁殖率大幅提升至7成以上。（中油提供）中央社記者曾智怡傳真 111年6月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）中油與桃園市政府、桃園市野鳥學會合作，3年前開始在桃園沿海地區營造保育類野生動物小燕鷗棲地；中油今天表示，過程中吸引越來越多小燕鷗築巢繁殖，自然繁殖率大幅提升至7成以上。

中油今天在桃園市竹圍漁港舉辦「111年度小燕鷗繁殖成果發表會」，中油董事長李順欽親自出席。

中油表示，小燕鷗為二級保育鳥類，每年4月會北返到台灣，並於5至7月間群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，是唯一在本島繁殖的鷗科鳥類。依往年桃園過境及繁殖紀錄，每年平均約150隻出現，近3年最高200隻左右；今年根據桃園市野鳥學會調查，截至6月初，竹圍漁港約觀察到150隻成鳥。

為信守三接環評承諾，中油從108年開始與桃園市政府及桃園市野鳥學會合作，在桃園海岸進行小燕鷗繁殖棲地營造工作，營造地點包括竹圍漁港、白玉海岸、大潭海岸及許厝港國家溼地，共設置4個繁殖棲地，並於各營造地點進行繁殖監測調查。

中油指出，由於白玉海岸及竹圍漁港北堤等營造區土地非中油所有，因此初期費一番努力且經多方協調後逐步達成共識，展開營造工作，才讓竹圍漁港棲地營造規模日益擴大，越來越多小燕鷗在此落地築巢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油說明，營造棲地過程包括在竹圍漁港北堤整地並搭建圍籬，再配合布設假鳥及庇護瓦，以減少小燕鷗受到野生動物及人類行為的干擾，安心繁衍下一代；上述棲地的小燕鷗繁殖成功率，從原本自然繁殖率不足4成，大幅提升至7成以上，109年竹圍漁港棲地甚至達到9成繁殖成功率。

李順欽表示，未來台灣中油將繼續與各界合作，推動小燕鷗的棲地營造工作，盤點小燕鷗築巢數量並監測其孵化率，讓竹圍漁港成為小燕鷗的第二個家，也願提供各單位共同推動保育的參考，並善盡企業社會責任，維護及復育三接周邊生態環境，達成生態永續與經濟進步雙贏的願景。（編輯：趙蔚蘭）1110620