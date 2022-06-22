受捐腎臟惡化 7旬婦跨難關2度移植獲新生

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）72歲緬甸華僑李女士曾接受腎臟移植，近年腎功能惡化，必須洗腎維生。今年台大醫院替她進行2度移植，克服跨國尋找捐贈者、取得簽證、排斥和疫情等重重難關，順利完成手術。

台大醫院今天舉辦「無懼新冠疫情 台大醫院高難度2度腎臟移植 協助緬甸華僑完成活體捐贈手術」記者會，台大醫院與新竹台大分院醫療團隊皆出席。

台大醫院外科部醫師李志元簡報指出，李女士本身有糖尿病、高血壓病史，她曾在2011年接受過第1次腎臟移植，但因腎臟慢慢惡化，2020年開始洗腎。

李女士去年到台大醫院看診，探詢2度移植的可能性。李志元表示，第1次移植後，損壞的腎臟會誘發免疫反應產生抗體，可能會攻擊新進入的腎臟，使得尋找合適的捐贈者更加困難，且活體器官捐贈在台灣有親等限制，難上加難。

台大醫院團隊總算在李女士緬甸家鄉找到她的1名姪女，願意發揮愛心跨海捐贈1顆腎臟，卻又面臨緬甸情勢不穩、簽證難以取得，以及過去醫療簽證通常是核發給到台灣就醫的患者而不是捐贈者，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定等難題，所幸在外交部等相關單位協助下順利解決。

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今年台大醫院團隊替李女士安排腎臟移植，由姪女捐贈給她。台大醫院副院長賴逸儒表示，除了移除李女士體內殘留抗體，還有捐贈者的血管數量比常人多、評估適合移植的位置等，都讓困難度再上一關，通常1個小時內結束的手術，李女士近3小時才結束，可見醫療團隊背負壓力沉重。

李女士今天在記者會上向台大醫院表達感謝之意，謝謝醫護團隊幫忙她度過難關，隨後接下由賴逸儒代表送上的台大醫院吉祥物醫寶玩偶並合影留念。（編輯：張雅淨）1110622