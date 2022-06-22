玉山大火求償喬建中2.8億 23日全台首發警訊演練

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）林務局今天表示，去年5月間玉山大火造成龐大損失，4月已對引發林地大火的喬建中等5人提民事求償2.8億元。為減少肇因，明天發布全國首次細胞廣播測試警訊，針對森林火災演練。

有鑑於森林大火97%是人為因素造成，且去年又是台灣56年來的大乾旱年，加上國家通訊傳播委員會前專門委員喬建中等5人登山時，引發玉山林地大火延燒12天。農委會林務局已規劃全國首次邀民眾參與森林大火演練行動，並指出4月18日已對喬建中等5人提出民事求償，金額約新台幣2.8億元。

林務局副局長廖一光指出，有關全國首次發布森林火災細胞廣播測試警訊演練，預計時間為23日下午3時至3時30分，本次對象為嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區，提醒民眾接獲警訊了解演練用意，無須緊張。

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警訊內容為「【演練 DRILL 森林火災警戒 Forest Fire Alert】您已進入林火高風險區域（阿里山地區），請勿引火，違者可罰60萬元。You have entered the Alishan area which has a high risk of wildfire. Don’t ignite fire. 林務局（FOREST） 0800-000930.」

林務局重申，首次對民眾發布森林大火演練警訊，是要藉此提醒民眾進入森林火災高風險地區，必須養成正確防災觀念與行為，不要亂丟煙蒂、燒垃圾或燃燒雜草，就算營火熄滅後，請留原地一段時間，確認火苗沒復燃。（編輯：陳政偉）1110622