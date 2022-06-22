歷時11年升級韓國香瓜 台南15號黃香瓜甜又營養

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農委會台南區農業改良場22日舉行新品種甜瓜「台南15號」發布會，副研究員黃圓滿（中）指出，「台南15號」不僅甜度比韓國香瓜高，外表更金黃，賣相好，且可在台灣溫室夏季栽培，俗稱肚臍眼的花痕部位小很多，所以不易裂果。中央社記者楊淑閔攝 111年6月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台南區農改場歷時11年，將韓國香瓜升級，育成黃香瓜新品種「台南15號」，口味香甜、外表金黃誘人，提供吃美濃瓜以外多一種選擇，營養媲美小番茄，讓農民每分地賺7萬元。

農委會台南區農業改良場今天召開「夏季設施栽培新選擇－亮麗、脆嫩肉質新品種甜瓜台南15號」發布會，公布育成成果，對消費者、農民皆有益，台南區農改場場長楊宏瑛表示，將申請品種權、技轉生產。

楊宏瑛指出，這款黃香瓜10幾年前從韓國引入台灣，但是糖度常在11度以下，低於13度，不易受台灣消費者青睞，台南區農改場副研究員黃圓滿於是從民國99年起到105年間投入選育研究，在高溫下純化、選拔後代，從中找出適合的品系，累計11年，終於完成育成。

她表示，「台南15號」不僅甜度比韓國香瓜高，糖度在13到15度間，最高可達16.5度；外表更金黃，賣相好；可在台灣溫室夏季栽培，俗稱肚臍眼的花痕部位小很多，所以不易裂果，果肉白色、細緻，成熟果會散發香氣，小果型單顆約450到600公克間，適合消費者1到2人食用，提供民眾在美濃瓜以外多一種選擇。

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「台南15號」黃香瓜營養價值也高，楊宏瑛說，營養成分包含視網醇、維生素A、菸鹼素、β-胡蘿蔔等，且視網醇、維生素A、β-胡蘿蔔3者比美濃瓜高出數倍到10倍以上不等，宛若吃小番茄般有益健康。

新品種黃香瓜對消費者有吸引力，對農民收益自然有益。楊宏瑛說，每分地營收新台幣12.9萬元，淨利約7萬623元。黃圓滿說，中南部可於3月到9月栽種「台南15號」黃香瓜，授粉起算約55天後成熟、收成，適合每年8、9月種小番茄，接著隔年約清明節收成後栽種黃香瓜，意即在小番茄兩期作中間種植，讓農民多一份收入。（編輯：張雅淨）1110622