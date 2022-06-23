挺醫護 江啟臣與民團募集N95口罩贈醫院

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（中央社記者范正祥新北23日電）前國民黨主席、立委江啟臣與民間團體共同發起挺醫護活動，今天將募集的4500份N95口罩捐贈給新店耕莘醫院和台北慈濟醫院。江啟臣說，盼讓第一線醫護人員有更安全工作環境，打贏抗疫這場仗。

這項送物資挺醫護活動，透過財團法人新北市啟思民本教育基金會、國民黨新北市議員劉哲彰辦公室、台灣新世代關懷協會、新北市活力希望發展協會執行。其中，啟思民本教育基金會會址就在新北市新店區，由江啟臣設立，並擔任董事長。

江啟臣表示，這次捐贈口罩數量雖然不算太多，但希望能讓第一線醫護人員有更安全的工作環境。

他說，啟思民本教育基金會未來也會繼續和全國各地的醫院和醫護相關工會合作，希望能提供更多實質幫助，相挺基層醫護。

江啟臣表示，基層醫護相當辛苦，希望外界能多體諒醫護人員的辛勞，給基層醫護更多支持，來打贏抗疫這場仗。

新店耕莘醫院院長林恒毅表示，非常感謝江啟臣和劉哲彰等人對醫護的幫忙，不只是實質醫療物資的贊助，更有精神上的鼓勵。

台北慈濟醫院副院長楊緒棣也表示，感謝江啟臣、劉哲彰和民間團體的幫忙，希望一起攜手努力，讓大新店、大台北、大台灣的防疫工作做得更好。（編輯：林興盟）1110623