分科測驗開放輕症、無症狀考生 不能提前看考場

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（中央社記者陳至中台北24日電）大學分科測驗開放COVID-19輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。大考中心今天說明應試安排，會在20縣市設置專門試場（學校），但前一天不開放看考場。

分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，教育部長潘文忠日前解釋，分科測驗是大學入學最後一道考試且不會有補考，加上醫學系、牙醫系、中醫系、師培公費生等名額都無法外加，為維護考生權益，因此研擬讓確診但屬輕症、無症狀的考生可應試。

大考中心主任周兆民今天在記者會上表示，考生若確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫，須於7月4日起上網自主填報，試務單位也會和衛生福利部勾稽名單。考生未主動填報或據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，且沒有補救措施，即使錄取了，也會取消錄取資格。

分科測驗只開放輕症或無症狀的居家照護考生應考，試務單位會於考前約1到2天通知要到哪裡應試。其他確診考生（中重症等），會依大學招生委員會聯合會的補救措施規定辦理。

周兆民表示，不同狀況的考生，會安排在不同的試場，外界不必擔心。確診考生的試場，座位間隔會達2到3公尺，防疫規格也會提升，至少一半的監試人員會有醫護背景。

確診考生往應試地點，須依中央流行疫情指揮中心就醫或採檢的交通最新規範，可由同住親友1人接送，或選擇搭乘防疫計程車，不能自行騎車或步行。當日考試結束後，應立即返回居住地。

一般的隔離試場及居家照護試場，考前都不開放查看試場。中午用餐統一代訂便當，考試期間不能喝水、飲食，如因治療需要須服藥，要事先和監試人員報備。（編輯：陳政偉）1110624