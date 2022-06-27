國內線機票6/30起調漲 逾7萬旅客須補差額

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）國內線機票價格6月30日起將調漲。交通部民航局今天說，航空公司已通知30日後出發的已購票旅客補差額，約有7萬多人。

民航局6月1日曾宣布，航空燃油價格持續上揚，國內線機票售價6月30日起調漲，平均調幅4.8%、約新台幣100元；23條國內線機票調漲幅度最多的是華信航空台北-金門9.6%，單程從2409元漲到2641元，貴了232元；調幅最少的是德安航空台東-綠島2.7%，單程從1100元漲到1130元，貴了30元。

民航局今天發布新聞稿，要求航空公司通知逾7萬名在6月30日以後出發的已購票旅客，搭機前補足票價差額，但為照顧離島居民，離島居民的機票差額將由政府持續補貼。

民航局表示，這次調整國內線機票價格，航空公司除於官網、櫃檯發布公告外，另發送7萬多封電子郵件通知旅客，旅客也可洽各航空公司或至航空公司官網查詢相關資訊，出發前務必確認航空公司所收取的差價是否正確。

民航局指出，油耗是航空業最重要的成本之一，機票價格也容易因油價波動而調整，為免變動過於頻繁，造成旅客不便，民國103年全面調整國內線機票價格時，也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，適用門檻所對應的運價。

民航局統計，國內線機票票價機制實施後，包含預計6月30日起生效的新票價，國內線機票票價已有6次因達到調整門檻而調整，分別於104年3月、104年10月、109年6月調降，110年7月、111年4月、111年6月調漲。

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依據「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」規定，機票於有效期限內，航空公司調整全額客運票價並經民航主管機關備查者，航空公司與乘客雙方均同意照調整前後機票票面價差額多退少補，持優待票者也相同。

民航局表示，過去5次調整國內線機票價格，航空公司都依契約要求，退還旅客差價或由旅客補足差額，這次調整距上次調整僅2個月，先前有旅客到機場時才知要補差額，所以要求航空公司，應向旅客充分揭露相關資訊並妥善處理旅客權益。（編輯：張雅淨）1110627